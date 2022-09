Mercato Roma, lo svincolato Zagadou a un passo dallo Stoccarda

Dan-Axel Zagadou, ex difensore del Borussia Dortmund che è stato proposto anche alla Roma, è molto vicino al passaggio allo Stoccarda (oggi al 16esimo posto in classifica). Secondo quanto riportato dalla Bild, il difensore francese è a un passo dal ritorno in Bundesliga. Il centrale dovrebbe svolgere le visite mediche di rito tra oggi e domani con il club tedesco che ha rinforzato il reparto della retroguardia intervenendo sul mercato svincolati.