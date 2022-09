Mercato Roma, l’Antalyaspor segue Coric. Questa sera la chiusura del mercato turco

Il club allenato da Sahin sta trattando con i giallorossi per portare in Turchia il centrocampista croato

La Roma continua a lavorare sulle uscite di quei giocatori ormai fuori dal progetto tecnico di Mourinho. Tra questi Ante Coric, tornato in estate dal prestito allo Zurigo. Come riportato dal portale turco Nexus Sport, sul calciatore croato ha messo gli occhi l'Antalyaspor. I due club stanno trattando per il passaggio del centrocampista alla corte di Nuri Sahin ma il tempo a disposizione scarseggia: il mercato in Turchia chiuderà proprio questa sera. Coric, arrivato nell'estate del 2018 per 6 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria, non è mai riuscito ad imporsi con la maglia giallorossa.