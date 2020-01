Mercato Roma, interesse dell’Aston Villa per Nzonzi

Sono da tempo noti i cattivi rapporti tra il Galatasaray e l’ex giallorosso Steven Nzonzi. Dopo essere stato escluso dalla rosa turca persino in amichevole contro l’Altay a causa di motivi disciplinari, le speranze del francese si rifugiavano in una partenza alla Premier League o al ritorno in patria nel Lione. Secondo quanto riporta il tabloid inglese Mirror, l’Aston Villa starebbe cercando di aggiungere esperienza alla propria rosa con l’acquisto di alcuni giocatori: dopo Pepe Reina e Drinkwater infatti, il club di Birmingham, vorrebbe il ritorno in Premier anche per il campione del mondo francese.