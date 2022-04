Mercato Roma, il Torino pensa a Kumbulla in caso di addio di Bremer

Il difensore albanese piace ai granata, sotto consiglio del proprio allenatore che ha già avuto modo di lavorare con il ragazzo ai tempi del Verona

Marash Kumbulla è nel mirino del Torino per il dopo Bremer. Come riportato da Calciomercato.it, il centrale giallorosso piace molto a Juric che lo ha già allenato nella stagione 19/20, quando entrambi erano sotto contratto con il Verona. Dopo un avvio di stagione non positivo, il centrale albanese si è ritagliato un discreto spazio nelle gerarchie di Mourinho e quando c'è stato bisogno di lui, soprattutto dopo l'infortunio di Ibanez, si è dimostrato all'altezza della situazione. I granata lo seguono in caso di addio di Bremer sempre più indirizzato verso la Milano nerazzurro. Nessuna trattativa è stata ancora intavolata ma l'interesse sembra essere reale. Nelle ultime due partite, Kumbulla ha visto il campo per appena 1 minuto ma nelle precedenti sei sfide nelle quali è stato convocato, è stato impiegato per tutta la durata dei match.