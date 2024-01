Mercato Roma, dalla Francia: il Psg pensa a Llorente per la difesa

Diego Llorente è finito nel mirino del Psg. Questo è quanto riporta il sito francese Footmercato, secondo cui il difensore della Roma sarebbe stato individuato dal club parigino come rinforzo perfetto per una difesa in emergenza. Così come per Mourinho, sono tanti anche i ko fisici che hanno colpito la retroguardia di Luis Enrique. Tra tutti pesa il ko di Skriniar che rimarrà fuori a lungo. Per questo motivo, il Psg si sarebbe interessato al difensore spagnolo, considerando anche la non facile operazione che porterebbe all'alternativa Upamecano del Bayern Monaco. L'ex allenatore giallorosso, Luis Enrique, avrebbe dato già il suo benestare all'operazione. Allo stesso tempo, però, resta un opzione difficile viste le difficoltà difensive, in termini numerici, in casa Roma.