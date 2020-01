Mercato Roma, come vice-Dzeko si pensa a Scamacca

Nonostante le parole del ds Petrachi e di Fonseca sul futuro di Kalinic, l’attaccante croato è ancora al centro di numerose voci di mercato. Il direttore sportivo leccese, in questi giorni, sta continuando la ricerca di un vice-Dzeko. Il nome nuovo sul taccuino di Petrachi, come riporta Il Messaggero, sembra essere Gianluca Scamacca. Il giovane attaccante classe ’99 di proprietà del Sassuolo, attualmente in prestito all’Ascoli, è cresciuto proprio nelle giovanili della squadra giallorossa dal 2009 al 2015. La Roma se vorrà acquistarlo dovrà però battere la concorrenza del Benfica.