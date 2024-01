Mercato Roma, Belotti piace in Serie A: Fiorentina e Monza su di lui

L'attaccante della Roma, Andrea Belotti, è finito nel mirino di diverse squadre in Serie A e non solo. Dall'arrivo di Lukaku il suo ruolo in squadra è stato quello di una riserva chiamata poche volte in causa visto che il belga non manca praticamente mai, dunque una cessione non è da escludere. Il gm Pinto è pronto a valutare eventuali offerte che arriveranno. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ci sono quattro squadre su di lui: nella massima serie c'è l'interessamento di Salernitana, Monza e Fiorentina che stanno facendo fatica a trovare il proprio bomber. Attenzioni anche dalla Serie B, in particolare dal Como che cerca una punta di livello per continuare la sua lotta alla promozione in A.