Mercato, rifiutato il prestito di Shaqiri. Il Liverpool aspetta l’estate per la cessione

Niente cessione per Xherdan Shaqiri. Quantomeno a gennaio. Secondo quanto riporta mirror.uk il Liverpool avrebbe rifiutato questo mese due richieste di prestito per l’attaccante svizzero, anche perché i reds avrebbero intenzione di venderlo soltanto a titolo definitivo durante la prossima finestra estiva di mercato. Sia Siviglia sia Roma avrebbero fatto dei sondaggi importanti per l’ex Bayern Monaco e Basilea, soprattutto i giallorossi, che sono alla ricerca costante di un innesto per il reparto offensivo dopo il bruttissimo infortunio di Nicolò Zaniolo.