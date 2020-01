Mercato, dalla Spagna: il Siviglia pensa a Florenzi

Il mercato è iniziato e il Siviglia di Monchi ha intenzione di rinforzarsi per c’entrare gli obiettivi stagionali. Come riportato da El Gol Digital, il club dell’ex ds giallorosso infatti, monitora con attenzione la pista Alessandro Florenzi, visto come giocatore ideale da affiancare a Jesus Navas. Per ora, non risulta nessun contatto ufficiale con la Roma anche se gli spagnoli sono pronti ad accelerare in qualsiasi momento per accendere un mercato che vede tra gli obiettivi anche Mariano Diaz, punta del Real Madrid in orbita giallorossa.