Mercato, dal Brasile: Roma su Tiquino Soares come vice Dzeko

Petrachi lavora su più fronti: da Ibanez, all’affare Spinazzola-Politano, fino ad arrivare al vice Dzeko. Come riporta Globo Esporte, la Roma sta cercando un attaccante e Petrachi sembrerebbe averlo individuato in Tiquino Soares, attaccante brasiliano del Porto legato al club fino al 2021. Sembrerebbe che i giallorossi sarebbero pronti a offrire 20 milioni per l’attaccante. Da valutare, invece, la posizione di Kalinic nonostante le conferme pubbliche di Fonseca e del diesse.