Mercato, Carli: “Non vedo perché il Cagliari debba vendere Nandez”

Il centrocampista del Cagliari Nandez è stato uno dei nomi accostati alla Roma per il centrocampo. Un profilo preso in considerazione viste le condizioni di Cristante che però dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo dalla prossima settimana. A tal proposito anche il diesse del club sardo, Carli, spegne ogni voce di mercato sul giocatore durante la conferenza stampa di oggi:

“Siamo qui anche per parlare di questo, visto che il mercato è iniziato: si rischia poi di fare tanta confusione. Sta bene, anche oggi si è allenato col gruppo: è tornato bello carico, si è riposato. Lui è un giocatore del Cagliari, la squadra ha fatto un girone d’andata ottimo e non vedo perché il Cagliari debba vendere i titolari. Poi non so, se arrivano offerte da 80 o 90 milioni si vedrà: per noi il 2020 è un anno molto importante, con il presidente Giulini abbiamo pensato che sia stato il giusto anno per ricostruire. E il caso Barella dello scorso gennaio insegna, su Nandez siamo serenissimi”.