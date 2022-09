Mercato, Baldanzi piace alla Roma: il gioiello dell’Empoli ha stregato tanti club

La Roma a gennaio dovrà tornare sul mercato e nonostante la sessione sia finita pochi giorni fà i giallorossi si muovono per qualche colpo in entrata. L'obiettivo sarà il difensore centrale ma secondo quanto riportato da Calciomercato.it Pinto ha messo gli occhi su Baldanzi. Il gioello dell'Empoli ha stregato tanti club in Serie A: anche Juventus, Milan, Napoli, Inter, Napoli e Fiorentina sono interessati al giocatore. Ad oggi il club toscano non ha fissato il prezzo del classe 2003. Le somme le tirerà a fine stagione, quando sarà più facile anche provare a farsi un’idea più precisa sul valore economico del ragazzo.