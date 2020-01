Ancora sirene estere per Mirko Antonucci. Ma non solo. Secondo quanto riferisce alfredopedulla.com sul giocatore della Roma, in uscita in questo mese di gennaio, ci sarebbero il Vitoria Setubal, che lo vorrebbe per rimpolpare il reparto avanzato. Antonucci però piace anche in Serie B, con il Crotone e la Cremonese in pole position. L’intenzione del giocatore è quella di andare a giocare e trovare minuti in un’altra piazza, per continuare il percorso di crescita.