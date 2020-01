Mercato, accordo tra Napoli e Inter per Politano: operazione da 25 milioni a titolo definitivo

Il futuro di Matteo Politano a Roma si complica molto. Come riporta Sky Sport, in queste ultime ore sarebbe decollata la trattativa tra Napoli e Inter per l’esterno nerazzurro. De Laurentiis, infatti, garantirebbe un acquisizione a titolo definitivo, cosa che il club giallorosso a oggi non può fare. L’operazione potrebbe concludersi presto sulla base di un accordo economico vicino ai 25 milioni di euro. Già da domani, invece, il management azzurro cercherà di ottenere il sì del calciatore che fino a qualche giorno fa sembrava destinato a trasferirsi nella Capitale, salvo poi esser saltato lo scambio con Spinazzola.