L’infortunio di Zaniolo cambia i piani della Roma: si torna sul mercato degli esterni

“Forse prenderemo solo un centrocampista”. Neanche il tempo di dirlo e per Petrachi è arrivata subito la doccia fredda: l’infortunio di Nicolò Zaniolo costringe la Roma a tornare sul mercato degli esterni, idea ventilata da qualche settimana ma poi accantonata con la conferma di Under. Il turco a questo punto sarà il titolare, ma alle sue spalle ha bisogno di qualcuno in grado di dargli il cambio. Ci sarebbero Kluivert e Mkhitaryan da usare all’occorrenza a destra, ma attualmente sono entrambi in infermeria e nessuno dei due offre garanzie. Per questo Petrachi dovrà fare attenzione anche al ruolo di esterno.

IDEE – Chi può tornare di moda è Matteo Politano. L’esterno cresciuto nelle giovanili giallorosse è in uscita dall’Inter dopo aver trovato pochissimo spazio. Si era parlato di lui in uno scambio con l’Inter con Kessie al momento congelato. Lui a Roma tornerebbe di corsa, ma Conte nelle ultime settimane si è lamentato della poca scelta in alcuni reparti e difficilmente lascerà partire un giocatore senza averlo già rimpiazzato. Per questo i tempi della trattativa potrebbero allungarsi e quindi allontanarlo dalla Roma. Negli ultimi anni è stato seguito Aleix Vidal, che sta giocando con continuità in Liga all’Alaves in posizione più avanzata rispetto al passato (è in prestito dal Siviglia). Sempre in Spagna c’è Mariano Diaz, che oltre al vice-Dzeko potrebbe giocare anche esterno, anche se preferisce partire da sinistra. Stesso discorso per Calhanoglu, che Pioli sta facendo giocare nel suo nuovo Milan. Mertens piace ma è infortunato e almeno fino all’estate resterà un sogno impossibile. L’ultima possibilità è quella di avanzare Florenzi, con Santon e Spinazzola (e Peres?) a ricoprire il ruolo di terzino. Una cosa è certa, da stasera c’è un compito in più per Petrachi.