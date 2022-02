La Roma guarda al futuro: Tiago Pinto su Joan Ruiz del Villareal

Il giocatore è attenzionato a Trigoria sin da gennaio 2020 e potrebbe arrivare a zero

La Roma pensa a porre le basi per la squadra del futuro con l'obiettivo di abbassare il monte ingaggi. E' da inserire in quest'ottica l'interesse di Pinto per il giovane Joan Ruiz riportato da Calciomercato.com. Il classe 2003 è tra i centrocampisti più promettenti nelle giovanili del Villareal (fin qui 5 presenze in stagione) con cui è in scadenza di contratto. Le trattative per il rinnovo sembrano essersi arenate e la Roma potrebbe approfittare di questa fase di incertezza. Il giocatore è attenzionato a Trigoria sin da gennaio 2020 e potrebbe arrivare a zero. I giallorossi, però, non sono i soli ad aver messo gli occhi sul giovane spagnolo.