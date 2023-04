Ibanez, dopo il Brasile vuole riprendersi la Roma. E c’è l’Atletico alla finestra

Pulire di nuovo le scorie da derby e riprendersi il posto in una Roma che nel frattempo ha scoperto Llorente. Sabato col Torino Roger Ibanez sarà in campo dopo la squalifica rimediata contro la Lazio che ha complicato non poco i piani della Roma. Il difensore ha ritrovato il sorriso col Brasile e ora spera di rifarlo pure in giallorosso. Mourinho, infatti, è orientato a schierare di nuovo la difesa a 3 con Smalling, Mancini e appunto Ibanez. Che nel frattempo accumula estimatori all'estero. Oltre ai sondaggi di Premier c'è infatti l'interesse concreto dell'Atletico Madrid. Il club spagnolo aveva puntato Bueno del Wolverhampton, ma negli ultimi giorni sta seguendo con particolare attenzione Ibanez. La Roma non lo considera incedibile. La base d'asta parte da 30 milioni, una cifra che soprattutto in Inghilterra è ritenuta nella media per un difensore. Si tratterebbe di una maxi plusvalenza per i giallorossi sempre sotto l'occhio vigile dell'Uefa.