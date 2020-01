Genoa, è ufficiale: arriva in prestito l’ex Roma Iago Falque dal Torino

Dopo Iturbe, anche l’ex Roma Iago Falque è un nuovo giocatore del Genoa. Lo ha annunciato poco fa il Torino con un comunicato sul proprio sito ufficiale: “Si comunica di aver ceduto al Genoa, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Iago Falque. Tutto il Torino saluta Iago Falque con grande affetto e gli augura ogni bene per questo girone di ritorno”. Un colpo importante per la squadra di Nicola, molto attiva sul mercato per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione.