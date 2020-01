Nonostante la brutta esperienza di Nzonzi al Galatasaray, continua il pressing dei turchi sulla Roma per il difensore giallorosso Mert Cetin. Dopo la risposta negativa alla prima offerta, la società con sede ad Istanbul ha bussato alla porta del club capitolino con una seconda proposta. I tuchi, per il centrale della Roma, avrebbero infatti offerto 850 mila euro per un anno e mezzo di prestito, secondo i dati riportati dal quotidiano Takvim.