Cremonese, arrivano i primi rinforzi: quasi fatta per Milanese dalla Roma

La neopromossa Cremonese sta cominciando a muovere i primi passi sul mercato per non essere solo una comparsa della prossima Serie A. Secondo Sky Sport, la società avrebbe chiuso anche un accordo con la Roma per Milanese che si trasferirebbe a titolo definitivo. Il centrocampista, esordiente tra i giallorossi con Fonseca e autore anche di un gol in Europa League, aveva passato la scorsa stagione in prestito all'Alessandria. Una nuova avventura per il calciatore che lascerà definitivamente Trigoria.