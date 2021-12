Calciomercato, Zakaria verso la Premier. Witsel: niente Juventus

Lo svizzero che piace a Roma e Juventus dovrebbe trasferirsi in Inghilterra mentre il belga del Dortmund sembra uscito dai radar bianconeri

La Roma ha bisogno di un centrocampista e non solo. A detta di tutti, così come di Mourinho, i giallorossi a gennaio dovranno tornare sul mercato e i nomi sono tanti. Per settimane si è parlato di Denis Zakaria, sogno proibito di Tiago Pinto che però piace tantissimo sia alla Juventus che alla Premier. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', lo svizzero resta un nome possibile per i bianconeri ma la destinazione inglese sembra più probabile. Per Roma e Juventus era spuntata anche la pista Witsel, che però è praticamente da considerare fuori al 100% dai radar di Cherubini. Magari potrà tornare in quelli della Roma.