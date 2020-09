Calciomercato Roma live: Dzeko spinge per la Juve, Milik in bilico. Under-Leicester è ufficiale

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi domenica 20 settembre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato), Kumbulla (D, Verona)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p), Florenzi (D, PSG p), Kolarov (D, Inter), Schick (A, Bayer Leverkusen), Riccardi (C, Pescara, p)

ORE 10.25 – UNDER AL LEICESTER IN PRESTITO: È UFFICIALE

Cengiz Under è ufficialmente un giocatore del Leicester: “Grazie Roma, ma ho sempre desiderato la Premier League”. Parte in prestito oneroso con diritto di riscatto.

ORE 9.50 – DZEKO SPINGE PER ANDARE ALLA JUVE

Ormai Dzeko si sente bianconero. Il bosniaco è promesso sposo della Juve e probabilmente pensava di essere a Torino già stasera per la partita con la Samp. Ecco perché Edin avrebbe chiesto a Fonseca di non giocare e avrebbe saltato la riunione tecnica.

ORE 9.10 – ROMA-NAPOLI, NON C’È L’INTESA SU MILIK. LA JUVE ALZA L’OFFERTA PER DZEKO

Non c’è ancora accordo tra Roma e Napoli per Milik. I giallorossi avrebbero chiesto nuove condizioni di pagamento dopo le visite del polacco in Svizzera, irritando non poco De Laurentiis. La Juventus intanto alza l’offerta per Dzeko: 17 milioni.