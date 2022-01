Calciomercato Roma, idea per la difesa: piace Papastathopoulos

Continuano le trattative tra la Roma e l’Arsenal. Sul piatto c’è il difensore greco

Non si fermano le trattative tra la Roma e il club londinese. Dopo Maitland-Niles e Oliveira non è escluso il terzo colpo firmato da Tiago Pinto. Secondo il Daily Express, i giallorossi stanno monitorando Papastathopoulos, difensore greco dell’Arsenal di 33 anni. L’ex centrale di Genoa e Milan ha il contratto in scadenza nel 2023. La situazione della difesa preoccupa Mourinho che vorrebbe un rinforzo di esperienza. Il terzo acquisto di gennaio arriverà solo dopo aver ceduto alcuni giocatori. I nomi dei possibili partenti sono Villar, Diawara e Mayoral.