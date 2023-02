Calciomercato, Icardi vuole tornare in Italia: su di lui c’è anche la Roma

I giallorossi possono sfruttare i vantaggi del Decreto Crescita per tenere nei propri limiti il costo lordo annuo per l'argentino

Diversi club stanno monitorando Mauro Icardi. L'attaccante argentino sogna il ritorno in Serie A secondo quanto riportato da Calciomercato.com la Roma e il Milan potrebbero prenderlo in considerazione. Entrambe le società vorrebbero investire su un profilo più giovane, ma seguono anche l'ex Inter. A fine anno tornerà al PSG e lascerà il Galatasaray. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2024 con il PSG e quindi la prossima estate entrarà ufficialmente nell'ultimo anno di contratto a 9 milioni di euro netti a stagione garantiti dal club parigino. I giallorossi possono sfruttare i vantaggi del Decreto Crescita per tenere nei propri limiti il costo lordo annuo per Icardi, spalmando i 9 milioni netti di oggi su un contratto più lungo e mantenendo il lordo del suo stipendio entro i 10 milioni di costo annuo.