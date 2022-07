Calciomercato, Feratovic lascia la Roma: ha firmato con l’Estrela Amadora

Oltre al mercato in entrata Tiago Pinto è impegnato anche in quello in uscita. Un altro giovane lascerà Trigoria dopo gli addii di Milanese e Ndiaye anche Feratovic cambia maglia. Il difensore si trasferirà in Portogallo, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb ha firmato un contratto di tre anni con l'Estrela Amadora, club che gioca nella seconda liga portoghese. Il calciatore che sembrava aver scelto la Turchia e in particolar modo l’Alanyaspor, ha cambiato i suoi piani.