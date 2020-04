Bonaventura-Milan, niente rinnovo: probabile addio a fine stagione. Roma in corsa

Il tira e molla tra Bonaventura e il Milan dovrebbe concludersi con la fumata nera. Secondo quanto riferisce Sky Sport infatti il centrocampista e la società rossonera non avrebbero trovato l’accordo per il rinnovo di contatto – in scadenza il prossimo 30 giugno – con il calciatore che potrebbe dire addio così al Diavolo dopo sei anni di militanza. A Roma da tempo si parla di un possibile interessamento per lui, grazie soprattutto alla capacità maturata nel corso degli anni di saper interpretare con grande efficacia gran parte dei ruoli dal centrocampo in avanti. Inoltre il suo procuratore è Mino Raiola, che con Petrachi ha da tempo un filo diretto sia per alcune situazioni già in essere (Karsdorp e Mkhitaryan) sia per discorsi futuri riguardanti giovani di talento (Gravenberch e Kean).