Antonucci, ufficiale il prestito al Vitoria Setubal: “Darò tutto per questo fantastico club!” – FOTO

Era partito per cominciare la sua nuova avventura portoghese, ora Mirko Antonucci è ufficialmente un nuovo giocatore del Vitoria Setubal. Il giovane attaccante giallorosso, arrivato in Portogallo con la forumla del prestito, potrebbe essere già disponibile per la partita di sabato contro il Porto. Il Vitoria Setubal annuncia via Twitter la chiusura dell’operazione:

Sul suo profilo Instagram, Antonucci si dimostra entusiasta per l’inizio della sua nuova esperienza: “Sono molto felice di far parte di questa famiglia. Darò tutto per questo fantastico club!”