Fonseca: oggi la firma via mail, poi l’incontro con Totti e a Londra da Pallotta e Baldini

Portogallo, Italia e Inghilterra. Le tappe del futuro di Fonseca si giocano in tre Paesi diversi: in giornata il tecnico ex Shakhtar firmerà via mail il contratto biennale (con opzione per il terzo anno) che lo legherà ai giallorossi. Poi nelle prossime 24-48 ore potrebbe volare a Roma dove conoscerà di persona – oltre a tutto lo staff che lavora tra Trigoria e l’Eur – anche Francesco Totti, di ritorno dalla Costa Azzurra dove è stato con Ilary e alcuni amici.

Ma è a Londra che si inizieranno a buttare giù le strategie della prossima stagione: come riportano “La Gazzetta dello Sport” e “Il Messaggero”, già oggi il CEO Guido Fienga volerà nella City, dove sono attesi (oltre a Franco Baldini e allo stesso Fonseca) anche James Pallotta e Mauro Baldissoni, che dovrà relazionare sull’annosa vicenda stadio. E a sorpresa non è escluso che possa arrivare anche una “convocazione” per lo stesso Totti, che a queste riunioni organizzative non ha mai partecipato.