Verso Milan-Roma, Mancini c’è: “Pagherò la multa”. De Rossi: “Tutto da perdere”

Caso Mancini: la condanna di Lotito e la parziale difesa di Perrotta

E non si può che utilizzare la parola entusiasmo nel definire lo stato d'animo della Roma in questo periodo. Un sentimento accentuato dalla vittoria del derby, che ha coinvolto anche due ex come Di Biagio e Candela, che domani saranno presenti a San Siro per sostenere i giallorossi. Come varie stracittadine, anche quella di sabato scorso ha lasciato uno strascico di polemiche, dovute al gesto finale di Gianluca Mancini che ha sventolato una bandiera della Lazio con disegnato sopra un topo. Al numero 23 è stata inflitta una multa, ma la tifoseria romanista non ha esitato a difendere il suo beniamino proponendosi di pagare personalmente l'ammenda con una colletta. Il match-winner della partita contro la Lazio, una volta arrivato a Milano, ha deciso di farsi carico in prima persona delle sue azioni e ha rifiutato la somma raccolta dai tifosi, chiedendogli di donarla in beneficenza. Intanto si susseguono le opinioni su quanto accaduto, ultime delle quali sono giunte le reazioni di Claudio Lotito e di Simone Perrotta. Il presidente della Lazio ha affermato che un giocatore biancoceleste non avrebbe mai fatto quel gesto, mentre l'ex Roma ha sì definito un errore quel tipo di esultanza, ma non ha condannato il giocatore. Infine, andando oltre l'immediato futuro che vede la squadra concentrata per la partita contro il Milan, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha indicato Luca Pairetto per dirigere la prossima gara di campionato della Roma, domenica in trasferta ad Udine.