Mourinho tra frecciatine e strategie di comunicazione. Roma-Inter, speranza Dybala

Strategia della tensione o reale frattura con addio vicino? La risposta la sanno in pochi, anzi forse la sa solo una persona e in questo momento obiettivamente la bilancia è fortemente sulla seconda opzione. Ma proviamo a vedere più nel profondo. A poche ore dalle due sfide che valgono una stagione Josè Mourinho è riuscito a far parlare tutta Roma (il resto d'Italia è impegnato sul Napoli) di lui e non della situazione difficile che sta vivendo la squadra tra infortuni, rendimenti non all'altezza e una classifica meno felice. Intanto dopo le parole contro Chiffi il tecnico rischia una squalifica ma sarà in panchina domani pomeriggio (ore 18, mancano pochissimi biglietti per l'ennesimo tutto esaurito) all'Olimpico contro l'Inter. Mourinho lascia pochissime speranze in vista dell'Inter e chiude alla possibilità del reintegro dal 1'di Wijnaldum, Dybala e Belotti. Per gli ultimi due lascia aperto uno spiraglio per l'impiego a partita in corso, ma il rischio della ricaduta è dietro l'angolo e la partita con il Leverkusen è troppo importante. Sono passati 7 anni dall'ultima vittoria giallorossa in casa contro l'Inter. in panchina c'era ancora Luciano Spalletti, mentre i nerazzurri erano guidati da Frank de Boer.