La Roma contro il tabù Inter: all’Olimpico la vittoria manca dal 2016

Quante cose sono cambiate dal 2016 ad oggi: presidenti, allenatori, giocatori e dirigenti. La Roma però, in tutto questo tempo, non è mai riuscita a battere l'Inter davanti al proprio pubblico. L'ultima volta è stata il 2 ottobre del 2016, in panchina c'era ancora Luciano Spalletti, mentre i nerazzurri erano guidati da Frank de Boer. La sfida dell'Olimpico terminò con il risultato di 2-1, gol di Dzeko e Manolas, con l'aiuto di una deviazione decisiva di Icardi. Pareggio momentaneo di EverBanega. Da quel momento in poi, le partite giocate nella capitale, hanno prodotto due sconfitte e tre pareggi. Nell'ultimo precedente assoluto giocato tra le mura amiche, i giallorossi sono finiti al tappeto con un secco 0-3. Una Roma che sabato, oltre agli infortuni, le squalifiche e le mille difficoltà del momento, dovrà cercare di superare anche queste statistiche poco incoraggianti. Dopo il successo nel match d’andata però, la squadra di Mourinho potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l’Inter per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo, per l'appunto, il 2016-17 e il 1994-95 (con Carlo Mazzone alla guida). L'abbraccio dei 60 mila sarà presente. L'occasione per rifarsi c'è.