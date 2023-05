La Roma a Bologna senza Dybala e Rui Patricio. Per il dopo Ibanez si segue Umtiti

Il mercato giallorosso

Nonostante un finale di stagione ancora tutto da scrivere, in casa Roma iniziano a muoversi le prime pedine per il prossimo mercato estivo. Dalla Spagna assicurano che su Samuel Umtiti ci sarebbe un duello tutto italiano che coinvolgerebbe proprio il club giallorosso e l'Inter. Il centrale francese dopo annate buie a Barcellona, è tornato ad alti livelli con la maglia del Lecce attirando su di sé l'attenzione di diversi club. Il suo contratto scadrà nel 2026 ma i blaugrana vorrebbero liberarsene visti i tanti problemi finanziari che stanno colpendo il club. Per un difensore che potrebbe entrare, un altro invece potrebbe salutare Trigoria. Roger Ibanez è seguito da vicino da diversi club di Premier League che avrebbero già inviato i loro osservatori per osservarlo più da vicino. Anche l'Atletico Madrid sta monitorando il suo profilo, sarà una lunga estate per il brasiliano. Può partire per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.