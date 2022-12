Inter e Juve su Smalling. Rui Patricio eliminato. Lukic richiesto anche in Premier

Tra due giorni riapriranno i cancelli di Trigoria. La Roma tornerà ad allenarsi prima della partenza per il Portogallo. I giorni in Algarve serviranno a Mou per studiare le risposte del gruppo all’eventuale passaggio ad un modulo che prevede l’utilizzo di tre centrocampisti in mediana ma, soprattutto, a spronare quei calciatori che per ora hanno reso al di sotto delle aspettative. Nel mirino dello Special One (e del club) ci sono soprattutto Abraham, El Shaarawy e Belotti che - per diverse ragioni - sembrano caduti in una crisi di identità. La notizia più bella però può arrivare da Wijnaldum. Ieri l’olandese - in vacanza a Dubai - ha ricominciato a lavorare con il pallone: il centrocampista ha pubblicato sui social alcuni scatti dell’allenamento. La Roma conferma ufficialmente anche la terza amichevole del ritiro portoghese che partirà giovedì prossimo e durerà una settimana.