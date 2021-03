Trigoria, domani alle 12 la ripresa degli allenamenti in vista del Genoa

Una vittoria fondamentale per la corsa alla Champions League, quella ottenuta dalla Roma sul campo della Fiorentina. Ora per i giallorossi è già tempo di pensare ai prossimi impegni: la squadra riprenderà ad allenarsi a Trigoria già domani, con seduta fissata per le ore 12. Fonseca punterà a raccogliere le idee e soprattutto le energie in vista di domenica, quando all’Olimpico di Roma arriverà Genoa per il lunch match delle 12.30. I giallorossi saranno costretti a proiettarsi alla sfida senza Jordan Veretout, uscito per un problema piuttosto serio al flessore della coscia destra. Neanche Kumbulla potrà prendere parte alla gara: l’albanese è stato ammonito, era diffidato .