Rocca, Ancelotti, Strootman, Zaniolo: quando la Roma piange per il crac al ginocchio

La maledizione dell’infortunio al ginocchio ha colpito ancora Nicolò Zaniolo. Costretto allo stop nello scorso gennaio, il centrocampista della Roma si è fatto male durante la partita della Nazionale contro l’Olanda e sarà costretto a rimanere fuori per altri sei mesi. Come se non fossero bastati quelli trascorsi sperando in un rientro da sogno, tra la riabilitazione medica e quella atletica. Fortunatamente l’Europeo non pare a rischio, e nemmeno la seconda parte di stagione con la maglia della Roma. Che ha sempre aspettato i suoi campioni più sfortunati.

Scheda 1 di 9