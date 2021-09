Diawara in bilico col Galatasaray, sfuma Nzonzi. Smalling parzialmente in gruppo

Il Galatasaray sarebbe vicino all'acquisto di Assunçao. Il tesseramento del brasiliano di 21 anni andrebbe ad occupare l'ultimo slot per gli stranieri. Questo impedirebbe l'arrivo di Diawara in Turchia

Claudia Belli

Il futuro di AmadouDiawara è in bilico: entro stasera se ne saprà di più. La porta che lo porterebbe al bsi è chiusa e si è aperta più volte nello stesso arco della giornata. Secondo France Football la trattativa con il club turco sarebbe ancora in piedi, mentre come riporta calciomercato.it il club sarebbe vicino all'acquisto di Assunçao. Il tesseramento del brasiliano di 21 anni andrebbe ad occupare l'ultimo slot per gli stranieri. Questo impedirebbe l'arrivo di Diawara in Turchia. Steven Nzonzi è il primo della lista degli esuberi di Tiago Pinto: durante la finestra di mercato estiva ha rifiutato tutte le possibili destinazioni che gli sono state proposte. L'ultima in questo ordine è l'Al Rayyan. Dalla Francia si parla di una fumata nera nella trattativa per il mancato accordo tra le parti. Nzonzi infatti continua a chiedere uno stipendio di quattro milioni netti a stagione, cifra che l'Al Rayyan non è disposto a sborsare.

Il retroscena su Mayoral, Smalling parzialmente in gruppo

Con gli acquisti di Shomurodov e Abraham, Borja Mayoral è diventato il terzo attaccante e per questo è stato davvero vicino a lasciare la Roma in estate. Spunta un retroscena: secondo il quotidiano AS, Carlo Ancelotti avrebbe cercato di interrompere il prestito del giocatore ai giallorossi, ma ogni tentativo di un addio anticipato sarebbe stato bloccato da José Mourinho. La Roma continua la sua preparazione a Trigoria in vista della sfida di domenica sera contro il Sassuolo. La squadra di Mourinhosi è ritrovata al Centro Fulvio Bernardini nonostante le assenze dei giocatori impegnati con le proprie nazionali. Con tutta probabilità contro i neroverdi non ci saranno Mancini e Pellegrini, i quali oggi hanno lavorato a parte. Il difensore ha svolto terapie dopo l’infiammazione riportata alla pianta del piede destro, mentre Pellegrini si è allenato individualmente dopo il riacutizzarsi del fastidio alla cicatrice del flessore sinistro. Chris Smalling invece ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte individualmente.

Roma-Sassuolo, arbitra Sozza

Ufficializzate le designazioni arbitrali per il terzo turno di Serie A. All'Olimpico per dirigere Roma-Sassuolo ci sarà Simone Sozza. Insieme a lui gli assistenti Tolfo e Vono. Il quarto uomo sarà Volpi, mentre in cabina Var designato il duo Abisso-Mondin. Si tratta della seconda partita con la Roma per Simone Sozza. L'esordio con i giallorossi c'era stato l'anno scorso, sempre all'Olimpico, in occasione di Roma-Crotone terminata 5-0 per la squadra allenata da Fonseca. Quella di domenica sarà la decima partita di Sozza come arbitro nella massima serie. In questa stagione ha diretto Empoli-Lazio alla prima giornata.