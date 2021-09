Roma, Smalling parzialmente in gruppo, individuale per Pellegrini

Mancini continua con le terapie

La Roma continua la sua preparazione a Trigoria in vista della sfida di domenica sera contro il Sassuolo. La squadra di Mourinho si è ritrovata al Centro Fulvio Bernardini nonostante le assenze dei giocatori impegnati con le proprie nazionali. Lo Special One con ogni probabilità dovrà fare a meno degli acciaccati Mancini e Pellegrini, i quali oggi hanno lavorato a parte. Il difensore ha svolto terapie dopo l’infiammazione riportata alla pianta del piede destro, mentre Pellegrini si è allenato individualmente dopo il riacutizzarsi del fastidio alla cicatrice del flessore sinistro. Chris Smalling invece ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte individualmente.