Mercato LIVE Roma: si avvicina Camara. Attesa Belotti

Ore 14.00 - E' fatta per Belotti alla Roma. Domani sono previste le visite mediche dell'attaccante italiano che sarà a disposizione di Mourinho per la gara con il Monza.

Ore 8.50 - Oggi in programma le visite mediche di Afena-Gyan con la Cremonese mentre Belotti aspetta solo il via libera per imbarcarsi su un volo privato per la capitale. Una combinazione che dovrebbe andare in porto oggi. (LEGGI LA NOTIZIA)