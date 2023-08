Marcos Leonardo-Roma, Falcao frena: “Offerta molto bassa, così l’affare non si fa”

La trattativa per Marcos Leonardo alla Roma sta vivendo un momento di stallo importante, che rischia di mettere a repentaglio la buona riuscita dell'affare. A parlare in tal senso è stato Paulo Roberto Falcao, coordinatore tecnico del Santos, come sottolineato da 'UOL Esporte': "Marcos Leonardo è stato cercato dalla Roma, che ha parlato con il presidente. Io non sono stato coinvolto, come sempre succede. Ho parlato con il nostro presidente e l'offerta della Roma, oltre alle condizioni, era molto bassa. Ad ora non c'è modo di fare l'operazione", le parole riportate dal giornalista di 'UOL Esporte' Lucas Musetti Perazolli.