VIDEO – Totti palleggia con Sinner. Sfida di padel tra campioni al Foro Italico

L'ex capitano giallorosso sfida il talento italiano in un match organizzato per lanciare il Bnl Italy Major Premier Padel

Nel pomeriggio Totti scende in campo al Foro Italico di Roma per una partita di padel contro Jannik Sinner. I due giocheranno nel piazzale da cui si accede alla Sala delle Armi. La sfida, è stata organizzata per lanciare il Bnl Italy Major Premier Padel. L'evento è aperto a tutti gli appassionati che hanno acquistato un biglietto per la sessione diurna degli Internazionali e al loro fianco scenderanno in campo anche Michele Bruno e Giulio Graziotti. Il torneo andrà in scena dall'8 al 16 luglio.