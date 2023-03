VIDEO – Totti e De Rossi per sempre: il tatuaggio è da brividi. E DDR approva

Sui social il video del suggestivo tattoo che un tifoso ha dedicato alle due bandiere romaniste

Francesco Totti e Daniele De Rossi resteranno per sempre nella storia della Roma come due delle bandiere più importanti in assoluto. Non si può cancellare. Un amore viscerale testimoniato dal tatuaggio da brividi che un tifoso giallorosso ha voluto imprimere sulla sua pelle. A pubblicare il video è stato il tattoo designer Luigi Mansi, con i due primi piani di Totti e De Rossi che esultano in maniera iconica: il primo col pollice in bocca, DDR con il suo urlo da gladiatore. E nella didascalia ha scritto 'Perché Roma ce sa fà', chiedendo aiuto ai propri followers per far arrivare il video alle due bandiere romaniste. Missione compiuta, al momento, anche se a metà: tra i like al reel è infatti arrivato anche quello di De Rossi.