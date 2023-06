VIDEO – Il discorso integrale da brividi di Mourinho alla squadra dopo la finale

Le bellissime parole pronunciate da José Mourinho subito dopo la sconfitta ai calci di rigore contro il Siviglia. Trascrizione di Giuliano Callegari, persona sorda, esperta in lettura labiale

"Abbiamo perso una partita, abbiamo perso una coppa. Non abbiamo perso una cosa essenziale. Noi abbiamo perso contro di loro? No persa, l'abbiamo pareggiata. E che è? Che è? Chi chiacchiera e parla? Chi è che parla? C'è uno che mi dice chi è che parla? O no? Nessuno. Sono andato lì a trovare la mia famiglia, ho trovato gente parlare di una brutta parola: della classifica. Sono venuto per voi. Siamo sempre stati insieme, abbiamo fatto tutto, abbiamo parlato ancora, abbiamo giocato a calcio ancora e questa è la brutta verità. La brutta verità. Però i miei figli vengono con me da 20 anni per le mie finali, da quando erano piccoli. Stanno lì, piangono. I miei figli 23 e 27 anni ma seguono il calcio e papà. Tu vai a casa, ci sono tuo papà, c'è tuo papà, c'è tua moglie. Ci sono tutti. Ci sono tutti. In realtà non abbiamo perso, non abbiamo perso. L'altro giorno l'ho detto a Lorenzo e Mancini. Sono venuti da me. Sono sicuro qua, io voglio continuare qua per voi, per tutto quello che ho dato per voi. Io voglio rimanere qua. Qua e basta. Qua. Ci devono dare più punti, punti. Devono puntare su di noi... Però voglio restare qua con voi. Adesso qua non dobbiamo pensare a quello che è successo, a casa ci dobbiamo pensare. Testa alta. Siamo stati insieme qua... Senza piangere. Per me siete i miei ragazzi anche dopo questa partita che abbiamo perso. Calcio è calcio. Uomini sono uomini. Voi siete tutti uomini. Adesso andiamo".