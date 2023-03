VIDEO – Dybala scatenato: canta e balla in discoteca insieme alla nazionale argentina

La Joya è stato ripreso da Nicolas Otamendi, mentre si scatena in discoteca insieme ad Angel Di Maria e al resto dei compagni di nazionale

In Argentina non si ferma la festa per il Mondiale vinto in Qatar più di tre mesi fa. In questi giorni, l'albiceleste ha fatto ritorno in patria e tra il match vinto contro Panama e il prossimo con il Curacao, si è concessa una serata in discoteca. Dybala tra i più scatenati, è stato ripreso da Otamendi mentre canata e balla a ritmo di musica