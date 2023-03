VIDEO – Damiano dei Maneskin: “Per la Roma sposterei anche un concerto a Wembley”

Il leader dei Maneskin, tifosissimo della Roma, racconta la sua fede giallorossa e la sua 'safe zone' in Curva Sud

Damiano David torna a parlare della sua fede romanista. Il leader dei Maneskin, tra le band più importanti al mondo in questo momento, ospite di 'Cachemire Podcast' con Edoardo Ferrario e Luca Ravenna, ha raccontato cosa farebbe in caso di finale della squadra giallorossa nella stessa data di un concerto: "Lo sposterei anche se dovessimo suonare a Wembley con 150mila persone. Curva Sud? Lì non conto niente, c'è solo la Roma. È la mia 'safe zone'