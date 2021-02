Roma-Udinese, problema per Kumbulla: è in dubbio, si prepara Cristante

Il rebus di formazione per la partita di domani riguarda, oltre all’attacco con Dzeko e Borja Mayoral, anche la difesa. Come ha rivelato Paulo Fonseca in conferenza stampa, Marash Kumbulla si è fermato e quindi è in dubbio per il match contro l’Udinese. “Ieri ha avuto un problema in allenamento, se non giocherà lui Cristante è una soluzione”, ha detto il tecnico portoghese. Con l’albanese non al meglio e Smalling ancora out per infortunio, a giocare con Mancini e Ibanez – davanti al confermato Pau Lopez – la candidatura più forte diventa quella dell’ex centrocampista dell’Atalanta. “Mi piace molto avere questi giocatori in squadra, può fare qualsiasi ruolo e so che lo farà con intelligenza, perché capisce bene quello che deve fare in ogni posizione”, i complimenti di Fonseca.