Fonseca: “El Shaarawy ancora non è pronto. Kumbulla ha avuto un problema” – LIVE

Tempo di conferenza stampa per Paulo Fonseca, che alla vigilia della partita di campionato contro l’Udinese risponde alle domande dei giornalisti. La squadra giallorossa, reduce dalla sconfitta con la Juventus, è ora chiamata al riscatto. Su Forzaroma.info la diretta delle parole del tecnico portoghese:

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA



C’è qualcosa da registrare in difesa visti i numeri: ci saranno dei cambiamenti come l’innesto di Cristante che può dare sicurezza in impostazione? Giocherà ancora Pau Lopez?

Sì, giocherà ancora Pau Lopez. La questione dei gol non è solo relativa ai difensori centrali, ma una questione collettiva e stiamo lavorando per migliorare. Ieri Kumbulla ha avuto un problema in allenamento, se non giocherà lui Cristante è una soluzione.

Dzeko lo ha visto migliorato? Giocherà Borja?

Si sta allenando bene come si sta allenamento bene Borja Mayoral. Vedremo poi domani la mia scelta per la partita.

Come stanno El Shaarawy e Pedro?

Pedro è pronto per giocare domani, è a disposizione. El Shaarawy no. E’ stato fermo tanto tempo, ha lavorato nelle ultime due settimane ma fisicamente non è pronto per giocare. Stiamo lavorando per farlo tornare a breve, ma la sua condizione non è ideale per giocare domani.

Come vede il ruolo di El Shaarawy?

E’ un esterno, noi non giochiamo con tre trequartisti, si sta allenando e sta capendo bene quello che vogliamo in quella posizione. E’ un giocatore intelligente, si adatterà facilmente al nostro modo di giocare.