Mascherina della Roma a 15 euro, i tifosi divisi: “Prezzo esagerato”

La Roma ha ufficialmente messo in vendita la mascherina del club, che si può acquistare sia negli store della capitale che sul sito del club. A tanti tifosi però non è piaciuto il prezzo di 15 euro deciso dalla società, ritenuto troppo alto: “È esagerato. E con la spedizione si arriva a 22 euro”, hanno sottolineato i romanisti più arrabbiati sul post su Facebook della Roma che pubblicizzava il prodotto.

Non è bastato vederla indossata nelle foto a Fonseca, Zaniolo, Mkhitaryan e Fazio, perché una parte di fan giallorossi ha commentato. Tra una protesta sullo stemma – c’è ancora chi rivendica quello vecchio – e una sul mancato (ma solo per il momento) rimborso sugli abbonamenti, c’è anche chi giustifica la società: “Non dovete comprarla per forza, non vi stanno costringendo a farlo”. E vista la richiesta spasmodica di informazioni nelle settimane precedenti la messa in vendita, c’è da giurare che siano in tantissimi quelli ad averla già acquistata nonostante il prezzo non proprio economico.

Alcuni concept disegnati da grafici sul web avevano già attirato l’attenzione dei tifosi, che ora possono comprare quelle indossate dalla prima squadra: sono total black con il logo del club sul lato sinistro. Non è escluso ancora che la società le regali ai tifosi che si abboneranno alla prossima stagione.