Calvario Perotti: si opera, possibile la rescissione col Fenerbahce

Sembra già ai titoli di coda l’avventura di Diego Perotti al Fenerbahce. Il grave infortunio riportato dall’argentino contro il Besiktas lo costringerà all’operazione e a un lunghissimo stop. Il club turco si era cautelato con una clausola legata alle presenze nell’affare con la Roma, ma ora le carte sono cambiate nuovamente. In questi giorni, infatti, le parti – come fanno sapere in Turchia e appreso da Forzaroma.info – stanno discutendo della possibilità di una rescissione del contratto. È una strada su cui stanno lavorando Perotti e il Fenerbahce, che non è riuscito a godersi i gol (ben 3 in appena 4 partite giocate) dell’argentino.

L’ex attaccante giallorosso è stato nuovamente falcidiato dai problemi fisici, prima muscolari e ora l’infortunio al ginocchio con la lesione del legamento crociato. Il classe ’88 dovrà stare fermo diversi mesi, almeno cinque, con una stagione quindi praticamente già conclusa a gennaio. Perotti ha firmato nelle ultime ore del mercato estivo un contratto fino al 2022, che però potrebbe seriamente essere interrotto in anticipo. Una soluzione che, in ogni caso, se di certo dispiacerà alla Roma a livello affettivo, la favorirebbe nell’aspetto economico, visto che non dovrebbe più pagare l’ingaggio del giocatore.