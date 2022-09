Mercato Roma LIVE: il Valencia su Kluivert. Solbakken possibile a gennaio

Ore 13:20 - Justin Kluivert è finito nel mirino del Valencia . Dopo le difficoltà per arrivare a Bryan Gil del Tottenham, Gattuso ha indicato l'olandese come possibile nuovo rinforzo per il club spagnolo. ( LEGGI LA NEWS )

Ore 08:30 - Sembrava tutto fatto per Kluivert tra Roma e Fulham per il suo passaggio in Premier League: le parti si erano accordate per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 9.5 (bonus inclusi) e il 20% sulla futura rivendita. Eppure, l'affare è saltato perché il giocatore non aveva i permessi per giocare in Uk. (LEGGI LA NEWS)