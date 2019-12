Mercato Roma, dall’Inghilterra: c’è anche l’Everton su Nzonzi

C’è anche Nzonzi per il nuovo Everton di Carlo Ancelotti. E’ il portale del Daily Express a suggerire la trattativa, ipotizzando il favore della società nel prelevare dalla Capitale il centrocampista francese attualmente in forza al Galatasaray. Il campione del mondo sarebbe un obbiettivo dei toffees insieme a Piotr Zielinski, che Ancelotti porterebbe volentieri a Liverpool dopo l’esperienza comune al Napoli.

SITUAZIONE – Attualmente Steven Nzonzi è in prestito dalla Roma al Galatasaray fino al 30 giugno 2020, con i turchi che avrebbero la possibilità di allungare il prestito di un anno fino al 30 giugno 2021 versando alla Roma 500mila euro. Il Galatasaray potrebbe però anche decidere di acquistare a titolo definitivo il francese sborsando 16 milioni di euro qualora il riscatto avvenisse entro il 30 giugno 2020, oppure 13 milioni per il riscatto entro il 30 giugno 2021.

FRIZIONI – Difficile però che il matrimonio turco possa continuare. Dopo un inizio convincente, che sembrava prefigurare un futuro roseo in Turchia per Nzonzi, i rapporti con lo spogliatoio e con l’ambiente sono andati via via deteriorandosi. Il francese è stato addirittura messo fuori squadra per comportamenti non rispettosi durante l’allenamento e, successivamente, ha anche accusato i compagni di squadra di impegnarsi poco in partita.